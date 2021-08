Festiwal rybnych smaków, tym razem w Kamieniu Pomorskim

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Muzyka na żywo, rybne degustacje, a także gry i zabawy dla dzieci - kolejne spotkanie pod hasłem "Z rybą na talerzu" przed nami.

Tym razem, impreza przeniesie się do Kamienia Pomorskiego. Odwiedzający mogą liczyć na smaczny poczęstunek, porady dietetyka, rybne przepisy i przede wszystkim dobrą zabawę.



Strefa "Wolin. Z rybą na talerzu" będzie czynna do godziny 18.



Za to już w sobotę wieczorem, w ramach Dnia Kamienia Pomorskiego, koncert zagra Rui Carlos Ferreira - były członek legendarnej grupy Bad Boys Blue.