Powoli kończy się 48. edycja Ińskiego Lata Filmowego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W sobotę i niedzielę ostatnie pokazy. Wieczorem podczas oficjalnego zamknięcia Festiwalu zostaną rozdane Złote rybki, czyli nagrody Ińskiego Lata Filmowego.

Publiczność swoimi głosami przyznaje dwie nagrody dla najlepszego pokazanego na festiwalu filmu polskiego i zagranicznego.



Festiwalowi towarzyszy też wystawa obrazów znanego podróżnika i filmowca Przemysława Kossakowskiego - mówi dyrektor Artystyczny Festiwalu Przemysław Lewandowski.



- Przemek jest zaprzyjaźniony z nami bardzo mocno. On dużo malował, ma kilkadziesiąt obrazów, one są w różnych cyklach. To, co pokazujemy tutaj w Ińsku dotyczy jego tematu, który był związany z takim pierwszym cyklem telewizyjnym, który realizował, z szóstym zmysłem i jego spotkaniami z różnego rodzaju alternatywną duchowością. Mamy tam oczywiście szeptunki, szamana z Syberii, ale jest też pan Bąk, który zajmuje się niekonwencjonalna medycyną - tłumaczy Lewandowski.



Wystawa czynna jest w Omedze, czyli w nowej siedziby Stowarzyszenia "Ińskie Lato Filmowe", gdzie będzie galeria sztuki, miejsce spotkań oraz społeczne archiwum "Ińskiego Lata Filmowego".