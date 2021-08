Kamień Pomorski nowym królestwem ryby [WIDEO x2, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin] Realizacja Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Muzyka na żywo, rybne degustacje, a także gry i zabawy dla dzieci - kolejne spotkanie pod hasłem "Z rybą na talerzu" przed nami. Tym razem, impreza przeniosła się do Kamienia Pomorskiego.

Śledź w grzybach, zupa rybna i paprykarz - menu imprezy "Wolin z rybą na talerzu" w Kamieniu Pomorskim jest różnorodne. Do punktu z degustacją ustawiła się już spora kolejka.



- Uwielbiam ryby i owoce morza. To jest dla mnie idealna impreza. - My dzisiaj serwujemy paprykarz, śledzia w musztardzie, śledzia korzennego i w pomidorach. - Wszystko jest bardzo smaczne. - Będą atrakcje, bańki, balony, będzie malowanie twarzy i warkoczyki. Mamy też kącik z laboratorium i robimy tu różne fajne rzeczy dla dzieci - opowiadają smakosze.



Za to już w sobotę wieczorem, w ramach Dnia Kamienia Pomorskiego, koncert zagra Rui Carlos Ferreira - były członek legendarnej grupy Bad Boys Blue.



W planach także pokazy gotowania na żywo, strefa zdrowia i konkursy z nagrodami. Impreza potrwa do godz. 18:00. Organizatorem jest Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków.