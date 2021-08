Czołówka jeździeckiej kadry walczy w Budzistowie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Budzistowo pod Kołobrzegiem - w to miejsce zjechali miłośnicy jeździectwa i najlepsi zawodnicy z regionu.

Trwają Mistrzostwa Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego w skokach przez przeszkody. Do zawodów w różnych kategoriach zgłoszono 240 par.Andrzej Michalski, organizator zawodów mówi, że rywalizacja stoi na wysokim poziomie. - Są tutaj zawodnicy naszej kadry polskiej, są to olimpijczycy, wielkokrotni mistrzowie Polski, mamy również dużą grupę z Niemiec. Cała czołówka największa - można powiedzieć - naszej kadry jeździectwa.Na miejscu można również zadbać o zdrowie. W Budzistowie czeka mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19, który przez dwa dni będzie podawał jednodawkowy preparat Johnson&Johnson.Szczepić można się aż do zakończenia zawodów, a ich finał w zaplanowano na niedzielne popołudnie.Mistrzostwa zorganizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.