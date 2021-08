"Był człowiekiem bardzo radosnym". Msza święta w intencji śp. Piotra Jani [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Był szczery do bólu i jednocześnie pełen optymizmu - tak koledzy w 5. rocznicę śmierci wspominają wojewodę zachodniopomorskiego śp. Piotra Janię.

Msza w jego intencji odprawiona została w kościele pod wezwaniem św. Rodziny, przy ulicy Królowej Korony Polskiej o godz. 14:00.



Piotr Jania był też działaczem Solidarności. W 1988 roku organizował strajk w szczecińskim porcie. Był blisko Andrzeja Milczanowskiego. Z kolei Kazimierz Drzazga z Prawa i Sprawiedliwości był przy Marianie Jurczyku.



Piotra Janie cechowała klasa w wyrażaniu poglądów - wspomina Kazimierz Drzazga.



- Te relacje były nieraz trudne. Cenimy Piotra za jedno, że w różnych sytuacjach potrafił być szczery, że nigdy nie przekroczył pewnych granic. Taki człowiek powinien być dla wielu współczesnych Polaków namacalnym dowodem na to, że można się różnić, a jednocześnie być ze sobą blisko i razem - mówił Drzazga.



Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zaznacza, że to Piotr Jania jako pierwszy wojewoda w rządzie Zjednoczonej Prawicy pracował nad wdrażaniem wielkich programów społecznych, takich jak np. Rodzina 500+.



- Był człowiekiem bardzo radosnym. Był też tym pierwszym wojewodą z naszego środowiska, po kilku latach przerwy, który chciał realizować te wszystkie wielkie projekty społeczne i gospodarcze, które dzisiaj cały czas kontynuujemy. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby po prostu sprostać temu co on rozpoczął - mówił Bogucki.



Piotr Jania zmarł w trakcie pełnienia urzędu 14 sierpnia 2016. Przyczyną były komplikacje po operacji serca, która odbyła się w Zabrzu.