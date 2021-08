Święto wojska w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Można obejrzeć, zwiedzić, a nawet obsługiwać wojskowy sprzęt - oczywiście wszystko pod okiem żołnierzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Takie atrakcje czekają w sobotę w Świnoujściu.

- Jesteśmy z Opola i nawet nie mamy możliwości u nas czegoś takiego pooglądać. Naprawdę robi duże wrażenie. - Ja, jako kobieta, bardzo mi się podoba, ale moi mężczyźni więcej mają do powiedzenia. - Przecudowne wrażenie. Bardzo przyjemnie nas oprowadzili panowie marynarze. Jest co oglądać i zwiedzać. Duża jednostka, nie widzieliśmy takiego statku. Mieliśmy możliwość zwiedzić to skorzystaliśmy i jesteśmy bardzo zadowoleni. - To nie jest samodzielne oglądanie. Żołnierze starają się pogłębiać wiedzę dzieci - mówią odwiedzający.Obchody święta w jednostkach 8. Flotylli rozpoczęły się już w piątek. Żołnierze spotkali się na uroczystych zbiórkach. W sobotę przy wybrzeżu Władysława IV wraz ze sprzętem dostępni są dla mieszkańców i gości Świnoujścia. Zwiedzać i rozmawiać z żołnierzami można do godziny 22.Święto Wojska Polskiego przypada 15 sierpnia. To pamiątka wygranej w 1920 roku bitwy warszawskiej.