Mobilny punkt szczepień jeszcze w niedzielę działa w Budzistowie pod Kołobrzegiem.

Szczepienia zorganizowano podczas Mistrzostw Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego. Na miejscu podawany jest jednodawkowy preparat firmy Johnson&Johnson.Obecny na miejscu, poseł Czesław Hoc zachęca do skorzystania z możliwości zaszczepienia: - Trzeba powiedzieć jednoznacznie: musimy uzyskać odporność zbiorową, musimy być odpowiedzialni. Serdecznie apeluję, proszę i namawiam gorąco - szczepionki to jest dobrodziejstwo i największe osiągnięcie współczesnej medycy.Organizatorzy są gotowi do zaszczepienia 250 osób. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty. Akcja potrwa do końca zawodów, których finał przewidziano na niedzielne popołudnie.