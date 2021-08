Wojskowa Orkiestra na szczecińskiej Różance

Orkiestra Wojskowa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wojskowa Orkiestra Dęta uświetni w niedzielę swoje święto w szczecińskim Różanym Ogrodzie Sztuki.

Znany zespół wystąpi pod batutą Dowódcy-Kapelmistrza st. chor. szt. Szymona Kierska.



Orkiestra jest jedną z nielicznych w Polsce, która ma bardzo bogaty repertuar - powiedział rzecznik prasowy Szczecińskiej Agencji Artystycznej, Robert Grabowski.



- Usłyszymy przepiękne utwory. To nie będą tylko melodie wojskowe, ale też będą melodie z małego i dużego ekranu oraz trochę muzyki współczesnej. Szczecinianie bardzo dobrze znają naszą orkiestrę wojskową i z chęcią przychodzą na jej występy - uzupełnił Grabowski.



To nie będzie jedyna atrakcja z okazji Dnia Wojska Polskiego. Przygotowaliśmy bowiem wiele projektów dla dzieci - dodał Grabowski.



- Zajęcia dla najmłodszych odbędą się od godziny 11 do 14. Będą warsztaty graficzne, będzie przedstawienie interaktywne pt. "Złota rybka", tak więc dla dzieci zawsze znajdzie się ciekawego, interesującego, no a później o godzinie 12 wspomniany koncert - podsumował Grabowski.



Wstęp na wydarzenia w Różanym Ogrodzie Sztuki jest bezpłatny.