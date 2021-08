Dziś Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W niedzielę w Kościele Katolickim jedna z najważniejszych uroczystości - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.

Jakie znaczenie dla wierzących ma ta uroczystość? - tłumaczy ks. Waldemar Piątek: - Myślę i uważam, że uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest pewnego rodzaju symboliką drogi, do której my mamy zmierzać jako ludzie wierzący. Jest nam obiecane niebo i chwała pana. Bóg chce przyjąć każdego z nas, takimi jakimi jesteśmy i dowartościować wszystko to piękno, które pozostawił w nas, a o którym często zapominamy.



W 1950 roku papież Pius XII ogłosił tajemnicę wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą jako dogmat wiary. Początki uroczystości sięgają piątego wieku, w szóstym zaczęła rozszerzać swój zasięg.



- Przekonanie o tym, że pan Jezus nie zostawił ciała swojej matki na ziemi, ale je uwielbił i uczynił podobnym do swojego ciała - w momencie zmartwychwstania - i zabrał do nieba było powszechnie wyznawane w kościele katolickim - dodaje ks. Piątek.



Wniebowzięcie, w polskiej tradycji ludowej, nazywa się również Świętem Matki Bożej Zielnej. Według podania, apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, dlatego w niedzielę święci się kwiaty, zioła i kłosy zbóż.