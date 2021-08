Złote Rybki - nagrody Ińskiego Lata Filmowego - rozdane

Od kilkunastu lat, festiwal przyznaje najlepszemu filmowi polskiemu i zagranicznemu statuetkę - Złotą Rybkę. Jury to publiczność festiwalowa.

Warunkiem udziału w obradach jest obejrzenie, jak największej liczby filmów podczas 10-dniowego festiwalu.Złote Rybki wręczał dyrektor Artystyczny Ińskiego lata Filmowego - Przemysław Lewandowski: - Jeśli chodzi o kategorię filmu zagranicznego, to wygrał "Sound of metal". Złota Rybka, w kategorii film polski, trafiła do szczecinianki - Małgorzaty Goliszewskiej oraz Jolanty Janos, za "Lekcję miłości".- Bardzo się cieszę, to jest przecież uwiecznienie dla mnie tego pierwszego wymarzonego pobytu. To wyjątkowy i emocjonujący moment - zapewniała Małgorzata Goliszewska.- Udany festiwal. - Byliśmy tu cały tydzień. Jesteśmy zadowoleni - Maks trzy filmy dziennie, nie da się więcej. "Lekcja miłości", to był nasz faworyt - przekonywali widzowie.W niedzielę najbardziej wytrwali będą jeszcze mogli zobaczyć kilka filmów, między innymi nagrodzoną "Lekcję miłości" oraz kilkanaście krótkich metraży Urszuli Zajączkowskiej - poetki i botaniczki. Artystka od kilku lat tworzy wyjątkowe filmy eksperymentalne, łącząc swoje doświadczenie naukowe z poezją.