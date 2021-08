Powroty znad morza - już w korkach [AKTUALIZACJA]

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Sprawdzamy sytuację na drogach regionu i miasta.

Godz. 16.00

Na drogach regionu niewielka poprawa - dalej postoicie na S3 między Goleniowem a Kijewem. A jeśli jedziecie dalej niż do Szczecina, to jeszcze na A6 sobie poczekacie przed zjazdem na S3 w Kluczu. Jeszcze godzinę temu korek zaczynał się na wysokości Rurki, a teraz już Klinisk, więc jest lepiej. Niewiele lepiej - ale lepiej. Jeśli dołączyliście do kolejki oczekującej na prom Karsibór na wyjeździe ze Świnoujścia, możecie postać około godziny.



Godz. 15.00

S3 i A6 w kierunku Kołbaskowa to jeden wielki korek, od Rurki do zjazdu na S3 na węźle Klucz. Najgorzej jest na odcinku od Rurki do Rzęśnicy, potem do Kijewa można poturlać się nieco szybciej, ale za Kijewem szybciej pójdziecie pieszo niż dojedziecie do Klucza. Zjazd z gorzowskiego odcinka S3 w A6 też powoli. Korek za MOP-em "Wysoka" w stronę Szczecina ma około półtora kilometra.



Teraz jeszcze coś dla tych, którzy chcą opuścić Świnoujście. Macie wybór - albo czekać aż skończy się budowa tunelu, albo czekać na prom Karsibór. Na to pierwsze poczekacie jeszcze parę miesięcy, na drugie półtorej godziny, ale kiedy stoi się w korku czas płynie bardzo powoli.



Godz. 12.00

Kolejki na S6 od węzłów: Goleniów-Lotnisko do Goleniów-Północ. O zatorach na trasie informują nas także słuchacze: - Chciałem poinformować kierowców jadących w stronę Szczecina, od strony Świnoujścia i Międzyzdrojów, że korek zaczyna się już przy zjeździe, jak się łączy S6 z S3 i aż do MC Donalda przed Szczecinem, także uciekajcie jak możecie. W tej chwili korek ma już koło 10 km.



Zalecamy objazd przez Żółwią Błoć.



Korki też na S3 od Rzęśnicy do Dąbia. Ciasno również w okolicach Podjuch.