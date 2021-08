Rajsko na Rayskiego. Mieszkańcy świętują

Po raz drugi świętować będzie... ulica. W poniedziałek w Śródmieściu Szczecina odbędzie się "Rajski dzień na Rayskiego".

Chodzi o pokazanie, jak barwne to miejsce i jak bardzo tętni życiem. To impreza mieszkańców i okolicznych kawiarni czy restauracji.Oprócz koncertów, warsztatów jazdy na deskorolce, czy gier terenowych z lokalnymi mozaikami w roli głównej, znajdzie się też coś dla miłośników książek.- Będzie można wymienić się tytułami, a zabytkowym Autosanie odbędą się spotkania autorskie - mówi Krzysztof Lichtblau, znany pod pseudonimem "Pan od Książek". - Tych książek będzie sporo i też mieliśmy taką ideę, żeby dać znać, że mamy w Szczecinie, co pokazywać. Będą księgarnie i autorzy. Od 12:00 do 18:00 - o każdej pełnej godzinie - będzie spotkanie autorskie. Będą pozycje dla dzieci i dla dorosłych.Na czytelników czeka m.in. spotkanie o godz. 14.00 z Tobiaszem Madejskim, autorem książki "Jedenastka. Rozmowy o Pogoni" i jednym z jej bohaterów - Tianem Wangiem.Początek "Rajskego dnia na Rayskiego" zaczął się o 12:00 i potrwa do 20:00. Wydarzenie organizuje stowarzyszenie Oswajanie Sztuki. Wstęp jest wolny.Po szczegóły klikajcie na oswajaniesztuki.pl