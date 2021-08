Lato Kierowców - podsumowanie dnia na drogach regionu

Fot. GDDKiA

Nawet 30-kilometrowe korki. To skutki natłoku aut, których kierowcy wracali w niedzielę znad Morza Bałtyckiego.

Kolejki na autostradzie A6 przed Węzłem Klucz pojawiły się już w niedzielę przed południem. W kulminacyjnym punkcie tego popołudnia kierowcy stali od Klinisk Wielkich aż do Węzła Klucz. Łącznie to prawie 30-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S3 oraz autostrady A6. Część kierujących, również za naszymi namowami, wybierała trasę alternatywną przez Pucice, Załom, Dąbie, Zdroje i Podjuchy. Tam ruch ulicami Goleniowską, Batalionów Chłopskich oraz Drogą Krajową numer 31 odbywał się na bieżąco.



O godzinie 20 kierowcy mają małe problemy z przejazdem ulicą Energetyków przed Mostem Długim. W tym miejscu w drodze do centrum Szczecina, stracicie raptem kilka minut.