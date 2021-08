Niemcy rozpoczęły ewakuację swojej ambasady w Kabulu

W związku z przejęciem władzy przez talibów w Afganistanie niemieckie władze rozpoczęły ewakuację swoich dyplomatów i obywateli.

W poniedziałek wylądują w Kabulu kolejne samoloty Bundeswehry, którymi wylecą także miejscowi cywilni współpracownicy ministerstw federalnych.Jak donosi agencja prasowa DPA, dzięki wsparciu USA około 40 pracowników niemieckiej ambasady w Kabulu zostało już ewakuowanych do Kataru. W akcję zaangażowano też Dywizję Szybkiego Reagowania, wykorzystywaną przez Bundeswehrę w sytuacjach kryzysowych.Wcześniej szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas zaznaczył, że w obliczu natarcia islamskich bojowników na Kabul rząd jest "przygotowany na wszystkie scenariusze". Minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer mówiła, że dla to niezwykle trudna operacja. "Jestem myślami z naszymi żołnierzami i obywatelami, którzy w tych niebezpiecznych warunkach czekają na powrót do Niemiec lub muszą jeszcze pozostać w Afganistanie" - dodała.W niedzielę afgańscy talibowie wkroczyli do Kabulu, przejmując tym samym kontrolę nad całym krajem.