Stargard - karty parkingowe do odbioru

Od poniedziałku w stargardzkim magistracie wydawane są specjalne karty parkingowe, których już za tydzień będą musieli używać kierowcy chcący zaparkować w centrum miasta.

Na razie programem pilotażowym zostanie objętych 170 miejsc parkingowych w pobliżu Urzędu Miejskiego czy Starostwa Powiatowego. Nasza korespondentka Iwona Mazurek-Orłowska sprawdzała, czy stargardzianie wiedzą o wprowadzanych zmianach.



- Słyszałem, że trzeba mieć jakąś kartę mieszkańca Stargardu... - Powinno być tak, jak jest do tej pory. - Bardzo dobry pomysł, przynajmniej będzie można zaparkować, a nie, że przez cały dzień parking jest zajęty - mówili.



Znaki już zostały ustawione A to, czy mieszkańcy przestrzegają zasad będzie od poniedziałku 23 sierpnia kontrolowała straż miejska - informuje Piotr Styczewski, rzecznik Urzędu Miejskiego w Stargardzie.



- Sprawdzaniem rotacji i przestrzegania dwóch godzin zajmowała będzie się straż miejska. Strażnicy będą obserwowali jak to wygląda. Za niestosowanie się do Strefy Ograniczonego Postoju grozi taki mandat, jak niestosowanie się do znaków - powiedział.



Bezpłatnie karty parkingowe mogą otrzymać posiadacze Stargardzkiej Karty Mieszkańca, czy też właściciele samochodów. Inni muszą za nią zapłacić 2 złote. Wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi Mieszkańca Stargardzkiego Urzędu Miejskiego.