Do przygarnięcia bezdomnych kotków zachęcają urzędnicy z Dobrej i pracownicy tamtejszego schroniska.

Na właścicieli czeka 50 kociąt. Wszystkie są zaszczepione, odrobaczone, odpchlone i zaczipowane. Do tego władze gminy gwarantują dla nich darmową kastrację lub sterylizację.Schronisko można odwiedzać od poniedziałku do soboty od 10.30 do 15.30. Szczegóły są na stronie dobraszczecińska.pl