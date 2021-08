Prezydent Biden wydał oświadczenie na temat sytuacji w Afganistanie

Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział pomoc w bezpiecznej ewakuacji sojuszników z Afganistanu. Joe Biden bronił decyzji o wycofaniu amerykańskich wojsk z tego kraju.

Prezydent USA wygłosił oświadczenie na temat sytuacji w Afganistanie. Przemawiał z Białego Domu, gdzie przybył w trybie pilnym z przerwanego urlopu w Camp David.



- Zakończymy wycofywanie wojsk. Zakończymy najdłuższą amerykańską wojnę, trwającą 20 długich lat - podkreślił Joe Biden.



Amerykański prezydent mówił też o błędach związanych z amerykańską obecnością w Afganistanie. Odnosząc się do zarzutów o odpowiedzialność Stanów Zjednoczonych za niestabilność w tym kraju, zwracał uwagę, że wycofanie wojsk na obecny rok planował także jego poprzednik Donald Trump. Zapowiedział wysłanie na miejsce wojskowej misji, która ma pomagać w ewakuacji.



- Zostałem poproszony o podpisanie zgody, co uczyniłem, na wysłanie do Afganistanu 6 tysięcy żołnierzy w celu pomocy w ewakuacji cywilnego personelu amerykańskiego jak i naszych sojuszników - powiedział prezydent USA. Zapowiedział wydawanie wiz humanitarnych dla uchodźców.



Joe Biden obarczył odpowiedzialnością za powstały chaos afgańskie władze mówiąc, że "się poddały".