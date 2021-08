Rozładunek zwierząt w rzeźni. Lekarz weterynarii usłyszał wyrok

Prokuratura zebrała bogaty materiał dowodowy. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Pół roku więzienia w zawieszeniu na rok, zakaz wykonywania zawodu przez 3 lata i zakaz posiadania zwierząt przez rok - taki wyrok usłyszał lekarz weterynarii nadzorujący rozładunek zwierząt w rzeźni.

Wyrok zapadł w poniedziałek przed Sądem Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód, w sprawie znęcania się nad świniami na terenie szczecińskiego zakładu mięsnego Agryf - to część grupy Animex.



Na ławie oskarżonych zasiadło również 12 osób. To obsługa rzeźni, pracownicy firm transportowych i dwóch weterynarzy. Oni również usłyszeli wyroki sześciu miesięcy w zawieszeniu. Wyrok nie jest prawomocny.



Sprawa nabrała rozgłosu po dokumencie przygotowanym przez aktywistów Inicjatywy na Rzecz Zwierząt BASTA! pt. „Rzeźnia w Szczecinie". Obrońcy praw zwierząt nagrali w 2016 i 2017 r. film przedstawiający drastyczne sceny ze zwierzętami w rzeźni przy ul. Pomorskiej w Szczecinie. W materiale przekazanym do prokuratury ujęli przypadki, które opisuje Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! To m.in. "ciągnięcie osłabionych świń za nogi za pomocą łańcucha, bicie zwierząt poganiaczami, kopanie ich, uderzanie i dźganie przez kraty w ciężarówce". Na tej podstawie prokuratura zebrała bogaty materiał dowodowy.