Witaminy dla rodziny od Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zachęcamy do wizyt przed siedzibą rozgłośni przy al. Wojska Polskiego. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W deszczową pogodę serwowaliśmy porcję witamin. W Letnim Studiu Radia Szczecin we wtorkowy poranek częstowaliśmy świeżymi sokami. Każdy dostał też jabłko.

- Słucham was od tygodnia. Miałam przyjść, skosztować kawy serwowanej tutaj przez świetnych baristów, ale nie doszłam... - mówiła jedna ze słuchaczek.- Dzisiaj zdrowy soczek i jabłko - zaoferował Grzegorz Piepke, prowadzący Radia Szczecin.- Zachęcam wszystkich szczecinian, żeby się zatrzymywali i pozdrawiali znajomych, a żona słucha... - dodał kolejny słuchacz.- Pyszny, zdrowy sok od Sadów Rajewscy, jest też jabłuszko na dobry dzień... - zachęcała Paulina Sawicka.- Na pewno się przyda, wypiję na śniadanie - zapowiedział kolejny obdarowany.- Wpadliśmy z miłą chęcią, jak rozdajecie za darmo, to szkoda odmawiać. Będziemy przychodzili częściej - dodali pracujący w pobliżu budowlańcy.W ramach Letniego Studia Radia Szczecin codziennie rano przygotowujemy niespodzianki i zachęcamy do wizyt - przed siedzibą rozgłośni przy al. Wojska Polskiego 73.Soki dostarczyły Sady Rajewscy.W środę będziemy częstować Chlebami od Serca i domowymi dżemami.