"Być dobrym jak chleb". Figura patrona w MOS-ie

Figura patrona dotarła już do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. św. Brata Alberta przy ulicy Świerkowej w Szczecinie.

Placówka socjoterapeutyczna dla chłopców przygotowuje się do nowego roku szkolnego.- W lipcu i sierpniu trwa remont fontanny. To na szczycie tej fontanny zostanie umieszczona figura św. Brata Alberta - mówi ks. Michał Mikołajczak, prefekt Liceum Katolickiego w Szczecinie i prezes Fundacji ks. Wojtka, która wspiera MOS. - Tego, którego znamy z jego hasła: "Być dobrym jak chleb". Ponieważ przede wszystkim zadaniem ze strony pracowników, wychowawców, nauczycieli, kadry, administracji, zadaniem wobec tych chłopców jest, by uczyli się bycia dobrymi. To jest najważniejsze i to pierwsze przesłanie, które chcemy, żeby chłopcy kończąc szkołę i pobyt w ośrodku, żeby stawali się dobrymi jak chleb dla każdego.Figurę wykonała pracowania rzeźbiarsko-odlewnicza z Podkarpacia i jej założyciel i rękodzieł Józef Siwoń. - Figurę naszego świętego patrona odsłoni i poświęci abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, w pierwszą niedzielę roku szkolnego, kiedy w ośrodku będą wszyscy mieszkańcy - dodaje ks. Mikołajczak.Wychowankowie w wieku 13-18 lat w czasie roku szkolnego przebywają w ośrodku całą dobę, uczą się też w klasach 6-8 szkoły podstawowej.