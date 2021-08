Wkrótce ruszy Zakład Opieki Długoterminowej

Budowa obiektu w całości finansowana jest z funduszy miejskich. Koszt jego realizacji to 34 mln zł. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Kończy się wyposażanie Zakładu Opieki Długoterminowej w Świnoujściu. Inwestycja powstała z myślą o przewlekle chorych osobach. Nowy obiekt zastąpi funkcjonujący od lat Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego.

Świnoujski Zakład Opieki Długoterminowej to wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Budowa obiektu zakończyła się w maju. Jak informuje Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta, teraz trwa wyposażanie sal. ​



- Do pokojów trafiły już nowe łózka. Dojechała również część mebli, a także sprzęt komputerowy. Wkrótce pojawi się ten najważniejszy, czyli sprzęt do fizjoterapii - zapowiedział.



Działający obecnie Zakład Opieki Zdrowotnej jest w stanie przyjąć 34 pacjentów. Nowy obiekt dysponuje 83 łóżkami. Zakład zostanie otwarty już we wrześniu.



- Jest to przepiękny obiekt i jest to już obiekt, można powiedzieć, europejski. - Tak długo czekaliśmy na taki zakład. Jest piękna okolica, byłam tam. - To jest taki chyba jeden z najlepszych tutaj, może najlepszy w zachodniopomorskim ośrodek - oceniają mieszkańcy Świnoujścia.



