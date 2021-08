"...sztorm idzie, panie bosman". Wzburzone morze, interwencje strażaków na lądzie

Spodziewać można się silnych porywów wiatru - do 9 w skali Beauforta. źródło: https://pixabay.com/4375844/dexmac/CC0 - domena publiczna

Burze przejdą nad wybrzeżem - alarmuje Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.

Chodzi o zachodnią część strefy brzegowej. Spodziewać można się silnych porywów wiatru - do 9 w skali Beauforta - intensywnych opadów deszczu, a nawet gradu. Tak może być do godz. 21.



Do godz. 15 prawie 40 razy interweniowali strażacy w regionie usuwając skutki silnego wiatru. Najczęściej zabezpieczali połamane gałęzie i powalone drzewa. Pracowali między innymi w Szczecinie, Kamieniu Pomorskim, Gryficach i Choszcznie.