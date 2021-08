Świnoujście potrzebuje 105 mln zł na nowe inwestycje

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Samorząd Świnoujścia stara się o dofinansowanie trzech miejskich inwestycji. Ich łączna wartość to 105 mln zł.

Budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody, nowego układu drogowego i kupno autobusów komunikacji miejskiej. To pomysł świnoujskich włodarzy na zainwestowanie środków rządowego programu, o które stara się samorząd.



Mieszkańcy uważają, że inwestycje są potrzebne, ale mają też własne pomysły. - Karetkę do szpitala w Świnoujściu, żeby było ich więcej.



Najdroższym z trzech projektów jest stacja uzdatniania wody przy tak zwanym "Mulniku". Koszt jej realizacji to 70 milionów złotych.



30 mln zł kosztować ma budowa nowej drogi dojazdowej do dzielnicy uzdrowiskowej. Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz zapewnia, że inwestycja przyda się mieszkańcom.



- Budując tę ulicę możemy zrealizować bardzo istotne kwestie mediów do tego fragmentu miasta - mówi Żmurkiewicz.



Najmniej kosztownym, ale równie ważnym, jest kupno pięciu autobusów spełniających normę Euro6. Ten projekt wart jest 5 mln zł.