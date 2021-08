Ze wszystkich plaż w regionie można bezpiecznie korzystać. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Na plaży w Morzyczynie i Zieleniewie nie ma już sinic.

We wtorek sprawdzono stan wody i dopuszczono kąpieliska do użytkowania. To oznacza, że ze wszystkich plaż w regionie można bezpiecznie korzystać.