Rozbity jacht przy wejściu do portu

Jacht rozbił się przy wejściu do portu w Darłówku, zawinił silny wiatr.

- Na pokładzie były dwie osoby - mówi Kinga Warczak z Komendy Policji w Sławnie, do zdarzenia doszło we wtorek późnym popołudniem. - Według wstępnych informacji, jacht, na pokładzie którego znajdowało się dwóch obywateli Niemiec, rozbił się przy wejściu do portu. Na szczęście osobom, które były na pokładzie, udało się opuścić pokład. Mężczyzna i kobieta zostali przewiezieni do szpitala. Według informacji, które posiadamy, nic się im nie stało.



Rozbita jednostka wciąż znajduje się przy wejściu do portu. Miejsce jest zabezpieczone przez służby, trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.