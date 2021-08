W Dobrej nie jeździmy "na pamięć" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kłopoty z przejazdem potrwają tu do soboty i dotyczą głównie kierowców ciężarówek. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zamknięta dla ruchu została część ulicy Szczecińskiej w okolicach ronda w Dobrej.

Utrudnienia mają związek z koniecznością naprawy uszkodzonej kanalizacji deszczowej.

Kłopoty z przejazdem potrwają tu do soboty i dotyczą głównie kierowców ciężarówek.



- Dla nich został wytyczony objazd przez miejscowości Bezrzecze i dalej ulicą Szkolną, Folwarczną i Drogą Krajową nr 10, dalej: w kierunku przejść granicznych. Dla pojazdów osobowych będzie umożliwiony przejazd w kierunku osiedla przy ul. Sportowej czy też w kierunku miejscowości Buk, w tym pierwszym etapie całkowicie zachowany - informuje Tomasz Kakowski z Urzędu Gminy w Dobrej.



Kłopoty w Dobrej dotyczą także pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Chodzi o linie autobusowe numer 105, 108 i 123. Do soboty będą one kursowały z pominięciem przystanku Dobra Osiedle.