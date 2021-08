Rzeźba nie podoba się urzędnikom. Artyście - owszem!

Miasto oczekuje demontażu "Ławicy" i zwrotu 80 tys. złotych, jakie zapłaciło za jej wykonanie. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeski Urząd Miasta ma dość - chce demontażu uciążliwej rzeźby. Chodzi o instalację przestrzenną "Ławica", którą w 2018 roku zainstalowano przy ulicy Rzecznej.

Rzeźba od samego początku sprawiała miastu problemy, a składające się na nią rybki wiszące na metalowych prętach nie wytrzymywały w starciu z wiatrem i zwyczajnie odpadały.



Kolejna naprawa gwarancyjna nie zakończyła się w terminie, a wiceprezydent Kołobrzegu, Ewa Pełechata mówi, że miasto nie jest zainteresowane kolejnymi poprawkami projektu.



- Nie ma możliwości, by jakieś kolejne propozycje rozwiązań pozwoliły na to, aby instalacja wreszcie przestała być problemem dla naszego miasta i żeby po prostu nie przynosiła nam niechlubnej sławy - zaznaczyła.



Miasto oczekuje demontażu "Ławicy" i zwrotu 80 tys. złotych, jakie zapłaciło za jej wykonanie. Autor rzeźby nie zamierza jej demontować i deklaruje wykonanie kolejnych poprawek.



Kołobrzeski magistrat zapowiada, że w przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty, skieruje sprawę do sądu.