Już we wrześniu otwarcie promenady w Trzebieży

Na 11 września zaplanowano oficjalne otwarcie odbudowanej promenady w Trzebieży.

W czwartek, odbędzie się odbiór techniczny, deptak jednak jest już dostępny, zarządzający nim Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach nie chciał go zamykać.Promenada spłonęła w listopadzie 2018 roku, po tym jak podpalili ją dwaj młodzi mężczyźni. Została odbudowana w tej samej technologii - czyli z komponentów wykonanych z tworzyw sztucznych - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", dyrektor OSiR w Policach Waldemar Echaust.- Wszystko to, co powinno być związane z zachowaniem bezpieczeństwa pożarowego zostało zaakceptowane przez służby straży pożarnej. Nie ma tutaj żadnego bezpieczeństwa - dodał Echaust.Waldemar Echaust dodał, że - aby jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo - zainstalowano ulepszone oświetlenie oraz monitoring. W czerwcu, policcy radni podjęli decyzję, że promenada będzie nosić imię podróżnika Aleksandra Doby. Odbudowa kosztowała około 3 mln zł.