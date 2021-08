Polskie Linie Oceaniczne inwestują

Bałtyk. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Pol Stella - tak nazywa się nowy statek kupiony przez Polskie Linie Oceaniczne. To druga jednostka, która w ostatnim czasie weszła do floty tego armatora.

- W ciągu dwóch lat, odnawiamy flotę - mówi prezes Polskich Linii Oceanicznych Dorota Arciszewska-Mielewczyk.



- Po 30 latach suszy, można było ten tonaż odnowić i my z tego skorzystaliśmy czym prędzej wraz z moją załogą. Przeprowadziliśmy skomplikowaną operację, bo ten statek jednak był - jeden i drugi - odbierany na wodzie. To były statki w ruchu, mające czartery. Musieliśmy uważać, to było mistrzostwo świata, co stwierdził nasz czarterujący, który dodał, że tak szybkiego przejęcia statku nie pamięta - tłumaczy Arciszewska-Mielewczyk.



Polskie Linie Oceaniczne nie wykluczają wejścia na rynek obsługi morskich platform do wydobycia ropy i gazu czy morskich elektrowni wiatrowych. Kupione statki to rorowce, czyli jednostki, które mogą przewozić pojazdy oraz pasażerów i zastąpią wysłużone statki we flocie Polskich Linii Oceanicznych Żerań i Chodzież.