Morskie atrakcje i nie tylko, czyli Jarmark Bałtycki w Świnoujściu

Mat. Organizatorów

Zwiedzanie okrętów Marynarki Wojennej, koncerty szantowe, a przy tym możliwość spisania się czy zaszczepienia - w Świnoujściu rusza Jarmark Bałtycki.

Impreza startuje w czwartek, na Wybrzeżu Władysława IV i potrwa do niedzieli. Będzie można posłuchać pieśni morskich, w ramach Festiwalu "Wiatrak". Ponadto zaplanowano Eko Strefę Nauki, animacje dla najmłodszych, a dla starszych, np. możliwość przyjęcia preparatu przeciw COVID-19. Szczepienia będą odbywać się na okręcie Marynarki Wojennej ORP "Kraków" - w piątek i w sobotę, od 13.30 do 17.00.



A od czwartku do niedzieli, w namiocie usytuowanym na nabrzeżu za stacją paliw, będzie też można skorzystać ze specjalnego stanowiska komputerowego i wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym.



Stanowisko będzie czynne od 12 do 19.