Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zmiany w organizacji ruchu na szczecińskim Węźle Łękno. Drogowcy przystępują do kolejnego etapu przebudowy skrzyżowania alei Wojska Polskiego z ulicą Zaleskiego.

Ruch aut został przeniesiony na nowo wybudowaną jezdnię alei Wojska Polskiego.



Cały czas zamknięty będzie odcinek ulicy Zaleskiego - od Wojska Polskiego do ulicy Wyspiańskiego. Szczecińscy urzędnicy sugerują objazdy: do ulicy Słowackiego - ulicami Piotra Skargi i Wyspiańskiego oraz do alei Wojska Polskiego - ulicami Papieża Pawła VI i Arkońską.



Docelowo Węzeł Łękno ma pełnić funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Prace mają być zakończone jeszcze w tym roku.