Akcja się udała! Jest schodołaz dla 11-latki

Wyjście z domu już nie będzie dla nich udręką. Udało się zebrać brakujące cztery tysiące złotych na schodołaz dla jedenastoletniej Nicoli Miler z Polic.

Mówiliśmy o tej sprawie w Radiu Szczecin. Niepełnosprawna dziewczynka jeździ na wózku, który codziennie jej mama musiała wciągać na pierwsze piętro.- Szczerze powiem tak - ciągnę ją na półpiętro, na drugie półpiętro, stoję i nawet oddechu nie mogę złapać. Była sytuacja taka, że szłam z nią do fryzjera, akurat po tym wywiadzie w radiu. Wtedy przewróciłam mi się, nie dałam rady i miałyśmy mały wypadek na schodach - opowiada pani Katarzyna.Tata nie mógł pomóc Nicoli, bo ma przepuklinę. Mama dziewczynki bardzo dziękuje darczyńcom i wszystkim, którzy pomogli w organizacji zbiórki. Schodołaz, czyli urządzenie do transportu wózków dla osób niepełnosprawnych po schodach zmieni ich życie.- Szczęście, powiem szczerze, bo nie przypuszczaliśmy, że to tak szybko pójdzie. Nie trzeba będzie jej wciągać, będę trzymała i to samo będzie szło do góry - dodaje pani Katarzyna.Urządzenie kosztuje 20 tysięcy złotych, większość kwoty wyłoży Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Brakujące cztery tysiące złotych rodzina Nicoli zebrała w Internecie.