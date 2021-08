Wyjątkowy Owocowy Czwartek z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To był podwójny Owocowy Czwartek z Radiem Szczecin. Dzisiaj - wyjątkowo - rozdawaliśmy Wam koszyki z bananami, śliwkami, brzoskwiniami czy borówkami - jednocześnie w Szczecinie i Policach.

I tak w Policach upominki od Owocowego Świata rozdawał Grzegorz Piepke, a w naszym letnim studiu - przed siedzibą Radia Szczecin - Paulina Sawicka.



- Codziennie rano słuchamy. Wiemy, że tu jest letnie studio i każdego ranka przejeżdżamy do przedszkola. Powiedziałam, że jak będzie wolne miejsce, to się zatrzymam. Chciałam pozdrowić koleżankę z pracy Martę - przyznała kobieta, która przyjechała z synkiem.



- Lubię owoce, zjem, poczęstuję córeczkę, żonę - dodaje kolejny słuchacz w Policach.



- W końcu mam wolne, to przyjechałem. Jem dużo owoców. Dziękuję i życzę miłego dnia - przyznaje kierowca autobusu.



W piątek także zapraszamy do naszego letniego studia - tym razem na kawę od Qualia Cafe.