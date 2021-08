Zdrowie dzieci w szkole. Jakub Mauricz zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dietetyk powie o zdrowiu naszych dzieci w szkole. Już w sobotę w programie "Aktywna sobota" kolejny odcinek cyklu "Czas na zdrowie".

Dietetyk Jakub Mauricz opowie w nim o tym, jak przygotować nasze pociechy na powrót do szkolnych ławek. Co warto przygotować do jedzenia? Jak zadbać o zbilansowaną dietę? Na to i więcej pytań nasz ekspert odpowie na antenie Radia Szczecin.Jednocześnie przypominamy o formularzu zgłoszeniowym . Dzięki niemu, można zadawać pytania Jakubowi Mauriczowi, na które gospodarz cyklu chętnie odpowie.