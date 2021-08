Jerzy Porębski - najbardziej znany szantymen w Polsce - pieśniarz, marynarz, wyspiarz. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

To smutna informacja dla fanów piosenki morskiej, rybaków przyjaciół - w nocy ze środy na czwartek zmarł Jerzy Porębski, autor najsłynniejszej polskiej pieśni szantowej "Gdzie ta keja".

Jerzy Porębski - najbardziej znany szantymen w Polsce - pieśniarz, marynarz, wyspiarz. Był doktorem oceanografii biologicznej. W połowie lat. 60. ubiegłego wieku przyjechał do Świnoujścia, gdzie osiadł i rozpoczął pracę w Morskim Instytucie Rybackim. Był współzałożycielem i członkiem legendarnej polskiej grupy szantowej "Stare Dzwony".



Pochodził ze Śląska, mieszkał w Świnoujściu, ale ze Szczecinem też był związany. Mówił o tym w reportażu Katarzyny Wolnik-Sayny „I to już koniec tej piosenki”.



- Był to dla mnie bardo wzruszający moment, jak pan prezydent powiedział, że Porębski jest nasz, szczeciński, a cała sala zawyła i powiedziała: nie oddamy. Pozwoliłem sobie wtedy na taki żart, że my ludzie z wyspy, wyspiarze, świnoujścianie bardzo lubimy Polaków i się z nimi kolegujemy - powiedział wtedy Porębski.



Jest także autorem piosenki o Radiu Szczecin. Śpiewa w niej między innymi: „Niby mała sprawa i nic się nie stało, A w bulaju ciemne niebo jakby pojaśniało, Bo mi Radio ze Szczecina w kabinie zagrało!”



Jerzy Porębski miał 82 lata.