Najnowsze wozy trafiły do zachodniopomorskich strażaków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Strażacy z regionu z najnowszymi pojazdami. To lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy i samochód z drabiną mechaniczną o wysokości 42 metrów.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie nastąpiło uroczyste przekazanie nowych samochodów.



- Otrzymane pojazdy będą wykorzystywane głównie do zadań związanych z działaniami na wysokości czy ratownictwa wysokościowego - mówi kpt. Tomasz Kubiak, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Jest to kolejna wymiana samochodów na najnowsze. To są najnowsze na rynku samochody, które zostaną przekazane do działań. Samochody, które osiągnęły odpowiedni czas użytkowania zostaną przekazane z Państwowej Straży Pożarnej do jednostek następnych lub Ochotniczych Straży Pożarnych.



- Naszym obowiązkiem jako władz jest działanie na rzecz modernizacji i pomaganie mieszkańcom - dodaje Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. - Często, kiedy patrzę na strażaków, funkcjonariuszy PSP, strażaków ochotników, to myślę, że ja, my, politycy, samorządowcy często możemy się od Państwa uczyć etosu służby. Proszę, żebyście ten dobry etos cały czas utrzymywali. Żebyśmy cały czas na was patrzyli z dumą, ale też na pewien wzór, jak należy postępować, kiedy wyjeżdżacie do akcji; kiedy pomagacie swoim sąsiadom, kiedy pomagacie w swoich wspólnotach lokalnych.



Nowe wozy trafią do strażaków ze Szczecina, Goleniowa i Świnoujścia. Ich koszt wyniósł prawie 5,5 mln złotych.