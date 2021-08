Stargard: zagłosuj i zmień swoją okolicę

Jeszcze do końca miesiąca, stargardzianie mogą głosować na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

A jest z czego wybierać, bo wpłynęło aż 51 propozycji. To oprócz parkingów, chodników czy oświetlenia, także wiaty, ścieżki sensoryczne czy publiczna toaleta w pobliżu osiedlowego placu zabaw.Zadowolenia z takiej aktywności mieszkańców nie kryje radny Wojciech Seredyński: - W tym roku, jest dość sporo, po rocznej przerwie, bo trzeba pamiętać, że w ubiegłym roku nie było Budżetu Obywatelskiego. Cieszę się więc, że budżet został odmrożony. Mieszkańcy pamiętają o nim i nadal w nim uczestniczą.Zapytaliśmy czy mieszkańcy Stargardu już oddali swoje głosy: - Tak, oddałam już swój głos. - Oddałam głos, bo uważam, że inwestycje będą bardzo fajnym rozwiązaniem dla naszego miasta. - Każdy powinien głosować, bo jest to potrzebne dla nas - mieszkańców osiedla.A głosować można internetowo na specjalnej platformie lub tradycyjnie na kartach do głosowania. Te można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy Czarnieckiego.