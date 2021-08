IMGW: to będzie ostatni ciepły weekend wakacji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W północnych częściach województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego w ostatnich dniach porywy wiatru sięgały do 90 kilometrów na godzinę, przechodziły też burze z ulewnym deszczem. W czwartek pogoda nad morzem zaczęła się poprawiać.

Jak mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obecnie wiatr traci na sile. Porywy wiatru sięgają do 65 kilometrów na godzinę, a wieczorem będzie to już najwyżej 45 km/h. Do wieczora możemy się jeszcze spodziewać słabnących burz. Niż znad Wybrzeża przesunie się nad Polskę północno-wschodnią i z kolei tam możemy spodziewać się większych opadów deszczu.



Od południowego zachodu wkracza do Polski cieplejsze powietrze. Zmiana pogody będzie odczuwalna od soboty. Najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie, gdzie termometry mogą wskazać nawet 30 stopni Celsjusza. W centrum temperatura maksymalna wzrośnie od 25 stopni, natomiast wciąż najchłodniej będzie na północy i wschodzie, tam od 20 do 23 stopni Celsjusza.



Jak prognozują synoptycy, to będzie ostatni ciepły weekend wakacji. Wraz z początkiem przyszłego tygodnia nadejdzie ochłodzenie. Miejscami temperatura nie będzie przekraczała 15 stopni Celsjusza.