Sprawdziliśmy, gdzie warto zajrzeć w ten weekend!

W ten weekend sporo się dzieje w Szczecinie i regionie. Na początek zapraszamy na kawę do Radia Szczecin!

Jeśli kawa to tylko u nas!



Spike The West - Mistrzostwa Polski w Roundnet 2021





Program wydarzenia:



Chill in Inku



W trakcie imprezy zagrają:



XXXVI Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 2021 (20-22.08)



SOBOTA

Spike The West - Mistrzostwa Polski w Roundnet 2021



Program wydarzenia:



"Bulwarove" na Łasztowni w Szczecinie (sobota-niedziela)



"Dbamy o Twoje bezpieczeństwo" - piknik w Szczecinie.



Teatr Rozmaitości Gwitajcie zaprasza na Bajki Pana Brzechwy



Światowy Dzień Fotografii na Pocztowej 19 w Szczecinie



Liga Superbohaterów ma już 9 lat. Będzie urodzinowy festyn w Szczecinie





100. urodziny Wieży Bismarcka!



Harmonogram:



XXXVI Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 2021 (20-22.08)



Meisinger Music Festival Szczecin 2021: Flamenco





NIEDZIELA



Spike The West - Mistrzostwa Polski w Roundnet 2021



Program wydarzenia:



Pchli Targ na Pogodnie w Szczecinie



Rodzinny Piknik Toyoty



Muzyka Beatlesów w Ogrodzie Różanym w Szczecinie



Harmonogram:

XXXVI Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 2021 (20-22.08)



Kawowy poranek z Radiem Szczecin - po raz kolejny zapraszamy słuchaczy, miłośników kofeiny do letniego studia Radia Szczecin pod magnolią, przy al. Wojska Polskiego 73. W piątek od godziny 7.30 do 9.00 częstujemy darmową kawą! Będzie też pokaz parzenia.Finałowy turniej odbędzie się 21 i 22 sierpnia w Szczecinie. Zamyka on ogólnopolski cykl rozgrywek „Roundnet Poland Tour 2021”. W sobotę będą rozegrane mecze w kategorii Otwartej i Kobiet, a w niedzielę zagrają pary mieszane.Jasne Błonia16:00 - 18.00 - Warsztaty z Jankiem Stachiewiczem18.00 - 20.00 - Mecze sparingowe"Chill in Inku" - koncert Utracki.Obwn & Krzysztof Magdziński. Impreza w Inkubatorze Kultury (al. Wojska Polskiego 90, Szczecin) rusza o godz. 17:00. Koniec około 23.00.Wykorzystaj ostatnie dni wakacji i dołącz do wydarzenia "Chill in Inku". Zrelaksuj się przy nowoczesnych brzmieniach muzyki, zajmij wygodny leżak i odpocznij w ogrodzie w samym sercu miasta - zachęcają organizatorzy. W programie m.in. food trucki, strefa chill oraz muzyka "na żywo".18:00-20:00 - Krzysztof Magdziński20:00-21:00 - Utracki.Obwn21:00-23:00 -Krzysztof MagdzińskiImprezie w Świnoujściu towarzyszy Jarmark Bałtycki. Koncerty odbędą się na scenie przy kapitanacie portu, na Wybrzeżu Władysława IV.18.00 - Koncert zespołu The Nierobbers19.30 - Koncert zespołu folkowego RedlinFinałowy turniej. W sobotę rozegrane będą mecze w kategorii Otwartej i Kobiet.Boisko ul. Hoża 609:00 - Rejestracja drużyn i rozgrzewka10:00 - Start zawodów14:00 - Koniec fazy grupowej i przerwa15:00 - Początek fazy pucharowej19:00 - Finał20:00 - Dekoracja i oficjalne zakończenie turniejuNa początek szybka przebieżka bulwarami, a później już odpoczynek na leżaczkach z dobrą muzyką w tle i atrakcjami dla wszystkich.Początek od godz. 11.00 do nocy.Pod takim hasłem odbędzie się pierwszy piknik rodzinny dla mieszkańców Szczecina i okolic. Enea Operator, we współpracy ze strażą pożarną i policją, podpowiedzą najmłodszym i ich opiekunom, jak bezpiecznie spędzać czas w szkole i poza nią. Oprócz prelekcji, na najmłodszych czeka moc atrakcji i zabawy.W Parku Kasprowicza w godz. 12:00-16:00 będzie można zwiedzić wóz strażacki i samochód policyjny oraz wjechać kilka metrów w górę podnośnikiem, z którego korzystają w codziennej pracy ekipy pogotowia energetycznego.Tematyka wydarzenia będzie poświęcona bezpieczeństwu. Każdy będzie mógł spożytkować swoją energię na blender bike, czyli specjalnym rowerze, na którym za pomocą własnych mięśni przygotuje pyszny, energetyczny i zdrowy koktajl owocowy. Zaplanowano sporo zabaw, malowanie buzi i fotościanki. Dzieci dowiedzą się również, jak zachować bezpieczeństwo w pobliżu infrastruktury energetycznej, poznają podstawy pierwszej pomocy oraz zagrożenia, jakie niesie "zabawa" prądem.O godz. 11.00 na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pełen humoru spektakl oparty na najbardziej znanych i nadal aktualnych wierszach Jana Brzechwy. Całe pokolenia wychowały się na takich utworach jak: „Żuraw i czapla”, „Na straganie” czy „Samochwała”. Do dziś dzieci śpiewają piosenki o „Kaczce Dziwaczce” i tajemniczych „Wyspach Bergamutach”.Jak zapewniają organizatorzy - przedstawienie dostarczy niezapomnianych wrażeń najmłodszej widowni, a dorosłym pozwoli chociaż na chwilę powrócić do czasów beztroskiego dzieciństwa. Spektakl przeznaczony jest dla dzieci do lat 12.Fotografowanie ma dla mnie osobiście ogromną wartość - zachęca organizatorka Monika Szymanik: - Pozwala zamknąć w zdjęciach pamięć. Z tej okazji od 11.00 do 17.00 do obejrzenia wystawa stareńkich zdjęć, jakie przynieśli mieszkańcy Szczecina. Będą opowieści o ich powstaniu i ludziach z nim związanych.Autorka zaprasza do przyniesienia i pokazania zdjęć znalezionych na strychach czy w piwnicach z okresu przedwojennego czy wczesnych lat powojennych. Czy z albumów rodzinnych. Mogą to być fotografie zarówno przedstawiające ludzi, jak i miejsca. W tym dniu przy zakupie albumu o stareńkim Szczecinie lub dowolnego zdjęcia w ramie, kawa gratis.Liga Superbohaterów to grupa ludzi, którzy wcielają się w postacie z filmów i bajek oraz odwiedzają dzieci w szpitalach, hospicjach, domach dziecka czy ośrodkach wychowawczych. Tym razem zapraszają dzieci i rodziców na festyn, aby świętować swoje 9. urodziny.Na dzieci czekają dmuchane zamki, darmowa wata cukrowa i malowanie buziek. Organizatorzy zapraszają także na grę „Znajdź w sobie bohatera”, w której najmłodsi będą mogli wykonywać zadania, otrzymywać za to pieczątki na karcie z superbohaterami, a następnie odbierać nagrody.Nie zabraknie także unikalnych strojów superbohaterów, które będą mogli podziwiać wszyscy. Oprócz tego pojawi się także stoisko z planszówkami oraz stanowisko strzeleckie z replikami ASG. Odbędzie się także loteria fantowa oraz licytacje.W ramach licytacji do wygrania będą między innymi przejażdżka offroad, sesja fotograficzna, makijaż i voucher do pizzerii. Rodzice, którzy przyjdą z pociechami, będą też mogli wziąć udział w zajęciach fitness prowadzonych przez instruktorkę.Festyn odbędzie się w Domu Kultury Krzemień w Szczecinie. między 16:00 a 20:00. Wstęp jest darmowy.Powstała w 1921 roku Wieża Gocłowska, dawniej zwana Wieżą Bismarcka, obchodzi swoja 100. rocznicę.O godz. 15.00, z tej okazji rusza festyn, czyli cykl imprez w ramach projektu SBO "Kurs na Północ"od 15:00 animacje dla dzieci17:00 Robert Abelite opowie o ciekawych szczegółach historii tego miejsca18:00 konkurs18:30 Dj + grillowanie21:00 pokaz ognia22:00 pokaz fajerwerkówWstęp jest bezpłatny17.00 - Koncert zespołu Shanties Team18.00 - Koncert zespołu Stare Dzwony: Ryszard Muzaj, Marek Szurawski19.00 - Koncert zespołu Majtki Bosmana20.30 - Koncert zespołu folkowego StonehengeStargard, Kolegiata NMP Królowej Świata, Bolesława Krzywoustego 12. Początek o 20.00.Koncert muzyki flamenco w wykonaniu zespołu Por Fiesta/Fuente to opowieść o miłości do flamenco i fascynacji muzyką Bliskiego Wschodu. To także wędrówka w przestrzeni i czasie, która na chwilę pozwoli zapomnieć o troskach dnia codziennego. Koncert łączy w sobie elementy kameralnego występu i imprezy rozrywkowej.Finałowy turniej imprezy, która trwa od piątku na Jasnych Błoniach. Zamyka on ogólnopolski cykl rozgrywek „Roundnet Poland Tour 2021”. W niedzielę będą rozegrane mecze w kategorii "Pary mieszane".Jasne Błonia10:00 - rejestracja drużyn i rozgrzewka11:00 - start zawodów par mieszanych14:00 - koniec fazy grupowej i przerwa15:00 - początek fazy grupowej17:00 - finał18:00 - dekoracja i oficjalne zakończenie turniejuNa scenie przy ul. Brodzińskiego - przy Placu im. W. Pawłowskiego, od 10.00 do 14.00 będzie można wymienić się książkami, kupić antyki i rękodzieło ale spróbować też domowych przetworów.Impreza od 10.00 do 17.00 na Łasztowni odbędzie się przy okazji premiery nowego Yarisa Cross. Miejsce nietrudne do odnalezienia - przy napisie "Szczecin". W programie między innymi animacje dla dzieci i prezentacje samochodów. Radio Szczecin też tam będzie w godzinach 10.00 - 13.00. Jeśli macie ochotę dostać baloniki i wiatraczki dla dzieci, to serdecznie zapraszamy!"Yesterday", "All you need is love", "Penny Lane"… Któż nie zna tych piosenek? W Ogrodzie Różanym zagości muzyka zespołu The Beatles. Koncert w południe, a od 11.00 zajęcia dla najmłodszych. Wstęp wolny.Różanka Dzieciom, 11.00-14.00Maska Lwa - przybliżenie i uświadomienie uczestnikom warsztatów roli dzikich zwierząt w ekosystemie. Złamanie stereotypu o uroczych misiach i tygryskach kojarzonych z pluszakami a nie dzikimi, niebezpiecznymi zwierzętami, jakimi są. Ozdabianie masek zwierząt.Warsztaty z rękodzieła - wykonywanie kolorowych motyli z drewnianych łyżek, patyków i pomalowanego farbami papieru. Motyle będą łopotać skrzydłami i pokochają Różankę tak samo jak jej prawdziwi mieszkańcy.Warsztaty muzyczne - omówienie zagadnienia głosu, jego rodzajów, możliwości, charakterystyki oraz prezentacja na wybranych przykładach muzycznych z aktorem, głosem sopranowym, tenorowym i akompaniamentem pianisty.Różany Ogród Sztuki, godz. 12.00 - "I'm story" - koncert z piosenkami wybitnego zespołu "The Beatles" w autorskich aranżacjach na wokal, perkusję, kontrabas i gitarę. Podczas koncertu usłyszymy takie przeboje jak: Yesterday, All you need is love, Penny Lane, Hard day’s night, When I’m 64. Zespół w składzie: Damian Wilk - kontrabas i wokal, Grzegorz Majtas - instrumenty perkusyjne, Waldemar Zieliński - gitara.16.00 - Koncert zespołu Chwaty17.00 - Koncert zespołu Wskazani na Duet: Wojciech (Sęp) Dudziński i Wojciech (Muzyk) Harmansa18.00 - Koncert duetu ABC Liryczny Duet Folkowy