Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Czarna, mocna i bardzo aromatyczna. Taką kawą w piątek pomogliśmy szczecinianom powitać nowy dzień.

Małą czarną od Qualia Cafe serwowaliśmy od rana w letnim studiu Radia Szczecin.



- Codziennie swój dzień zaczynam z Radiem Szczecin. Kawa to dodatkowa korzyść. - Bardzo się cieszę, że będę degustować najlepszą kawę w Szczecinie. Hurra, wyśmienita, najlepsza na świecie! Bardzo dziękuję państwu, życzę miłego dnia i pozdrawiam słuchaczy Radia Szczecin - mówili słuchacze.



Codziennie rano zapraszamy do naszego letniego studia przed siedzibą Radia Szczecin - od poniedziałku do piątku mamy dla Was różne atrakcje.