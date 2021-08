Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jezdna z dwóch jezdni przebudowywanego wiaduktu zostanie w piątek wyłączona z ruchu.

To dodatkowe utrudnienie dla wszystkich kierowców wyjeżdżających z centrum miasta w kierunku Prawobrzeża Szczecina. Wszystko przez prace drogowców związane z kładzeniem nowej nawierzchni.



Ruch aut, przejeżdżających obok stacji benzynowej, zostanie przekierowany na trasę prowadzącą obok wiaduktu. Do dyspozycji kierowców pozostanie również pas prowadzący przez torowisko tramwajowe.



Drogowcy zmienią organizację ruchu o godzinie 19:00. Kierowcy będą musieli sobie radzić ze zmianami do środy.