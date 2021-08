Felek na dwóch kółkach wciąż robi postępy [ZDJĘCIA, WIDEO]

Zdjęcia: Marcin Kokolus [Radio Szczecin], montaż: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Niepełnosprawna świnia Felek jest pierwszą w Polsce, która dostała wózek na kółkach, aby mogła samodzielnie się poruszać.

Prawie roczny Felek został uratowany z transportu do rzeźni, podczas którego uszkodził tylne racice. Teraz nie może samodzielnie się poruszać.



Zwierzę obecnie przechodzi rehabilitację w azylu dla świń pod Węgorzynem. Jak mówi Monika Krasoń, opiekun świni - teraz Felek uczy się poruszać na dwóch tylnych kółkach. - Zamówiliśmy szelki, które będą go oplatały z tyłu. Będziemy go unosić i powoli podsuwać wózeczek. Uczymy go na nim jeździć. Są efekty, Feluś potrafi stanąć na jednej nóżce. Nie spotkaliśmy się, żeby świnka jeździła na wózeczku. Nie są też dostępne wózki dla świnek, więc firma, która robi wózeczki dla psów, zrobiła go za darmo dla naszego Felusia - podkreśla Krasoń.



Świnia Felek z każdym tygodniem robi postępy jazdy dwukołowcem.