Młodzież przygotowuje się do zawodu. Wolne miejsca w Stargardzie

Wciąż są wolne miejsca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Stargardzie. Na co dzień uczy się tu ponad 60 młodych ludzi.

Młodzież nabywa tam umiejętności praktycznych, przygotowując się do zawodu kucharza, cukiernika czy mechanika samochodowego. W przypadku wielu wychowanków edukacja nie kończy się tylko w OHP - mówi instruktor praktycznej nauki zawodu.- Nasi absolwenci są również instruktorami w zawodzie, pracują w dużych sieciowych restauracjach. Są też tacy, którzy skończyli studia i rozwijają swoje talenty na innych płaszczyznach - powiedziała Maria Wieczorek.Poza praktyczną nauką zawodu, wychowawcy uczą wyrozumiałości, tolerancji i pomagają w rozwiązywaniu różnych problemów - przekonuje Weronika, jedna z wychowanek. - Wszyscy trzymamy się razem. Nie ma czegoś takiego, że ktoś kogoś obraża. Jeżeli ktoś się nie dogaduje, to wychowawcy bardzo się starają, żeby między nami wszystko było w porządku.Ośrodek Szkolenia i Wychowania zapewnia także doradztwo zawodowe, zakwaterowanie i wyżywienie jest bezpłatne.Dodatkowo OHP prowadzi rekrutację do szkoły dla tzw. osób dochodzących. I takich miejsc jest łącznie 30, wolnych zostało 10.Więcej informacji na stronie internetowej ohp.pl