Przyszłość roweru miejskiego w rękach radnych

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

7 września szczecińscy radni zadecydują o dalszym losie szczecińskiego roweru miejskiego. Wtedy podejmą decyzję o ponad półmilionowym dokapitalizowaniu miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

23 lipca okazało się, że na przetarg dot yczącyroweru wpłynęła tylko jedna oferta - konsorcjum firm Orange Polska oraz Roovee zaproponowało niecałe 5,5 mln zł. Tymczasem NiOL chciał na to wydać 4,9 miliony złotych



Stąd wniosek do Rady o dofinansowanie. Cały czas też analizujemy oferty - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Wojciech Jachim, rzecznik NiOL.



- Jeśli te dwa elementy zostaną pomyślnie sfinalizowane, czyli radni przegłosują tę poprawkę, a nasza procedura weryfikacji zakończy się pomyślnie, to będziemy mogli niezwłocznie poprosić o podpisanie umowy - mówił Jachim.



Zgodnie warunkami przetargu, wykonawca na dostarczenie pierwszej partii 400 rowerów wraz z systemem ma 80 dni. To oznacza, że miejski rower powinien zacząć działać pod koniec listopada.