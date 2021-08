Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin

Rusza montaż nowego mostu, który powstanie na ul. Krygiera w Szczecinie. Pierwsze segmenty płyną już na teren inwestycji.

Montaż konstrukcji potrwa kilkanaście dni. Po dopłynięciu na miejsce pierwszy segment zostanie podniesiony i ustawiony przy przyczółku oraz jednym z filarów. Do zamontowania są trzy przęsła obiektu. Po ich montażu rozpocznie się scalanie całej konstrukcji.



Cała inwestycja obejmuje budowę skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej, znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania. W ramach prac rozebrany zostanie istniejący, wyłączony z ruchu most drogowy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce pojawi się nowa przeprawa. Prace obejmą również budowę chodników i ścieżek rowerowych.



Koszt to ponad 114 mln zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.