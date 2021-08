Wyjątkowe uroczystości w przededniu Dni Kultury Ukraińskiej

Uroczystość uświetnił Chór Akademii Morskiej w Szczecinie. Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Uroczystości omawiajace 10-lecie Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Obchody 30. rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę, 15-lecia Konsulatu Honorowego Ukrainy w Szczecinie oraz 10-lecia działalności Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, świętowano w piątek w sali Opery na Zamku.

Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina w ciągu 10 lat zrealizował wiele projektów. Do najważniejszych należy zaliczyć powołanie programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” - mówił Stanisław Cebula, prezes Konwentu.



- Na początek były duże opory, a później się okazało, że młodzież bardzo szybko między sobą się rozumie. Nawet nie znając języka warto rozpocząć pracę od podstaw, czyli od młodzieży. To oni za kilka czy kilkanaście lat będą decydowali o tym, co się dzieje w naszym kraju, ale i również na Ukrainie - mówił Cebula.



Uroczystość uświetnił swoją obecnością Oleh Kuts, radca Ministra Ambasady Ukrainy w Polsce.



- Bardzo miło być tutaj. Szczególnie z takiego powodu, jak 30. rocznica niepodległości Ukrainy, 15 lat działania Konsulatu Honorowego. Naprawdę dużo słyszałem o panu konsulu honorowym Henryku Kolodzieju. Teraz widzę i słyszę co mówią ludzie, jak są zachwyceni jego pracą. Miałem przyjemność jeszcze spotkania panią marszałek. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli realizować dużo projektów - mówił Kuts.



W sobotę w Szczecinie rozpoczynają się Dni Kultury Ukraińskiej.