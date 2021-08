Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do środy można się zaszczepić przeciwko koronawirusowi w Dąbkach. Stanął tam mobilny punkt szczepień w ramach akcji wojewody zachodniopomorskiego "Zaszczep się nad morzem".

Kontener znajduje się przy Centrum Sportów Wodnych przy ul. Dąbkowickiej 7. Jest czynny w weekend od 10 do 18. A od poniedziałku do środy od 15 do 20.