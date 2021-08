...a na Jasnych Błoniach festyn [ZDJĘCIA]

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo, więc Ty też o nie zadbaj - pod takim hasłem został zorganizowany festyn na Jasnych Błoniach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo, więc Ty też o nie zadbaj - pod takim hasłem został zorganizowany festyn na Jasnych Błoniach.

Zwiedzanie wozu strażackiego czy wjechanie kilka metrów w górę podnośnikiem, z którego korzystają ekipy pogotowia ratunkowego - to tylko niektóre z przygotowanych atrakcji.



- Do zatrzymania krążenia u malutkich dzieci dochodzi ze względu zadławienia, zakrztuszenia... - tłumaczył instruktor.



- Sama mam małe dziecko i z ciekawością przyglądam się ratownikom, warto odświeżać wiadomości, bo pewne informacje zmieniają się - powiedziała jedna z mam.



- Wszystko to jest potrzebne, żeby ludzie więcej wiedzieli. Ciekawa atrakcja dla dzieci - przyznała kolejna z uczestniczek festynu.



- Dzieci były już w wozie strażackim, za chwilę kolejne atrakcje - zapowiedział jeden z panów biorących udział w festynie.



- Razem możemy pokazać najmłodszym, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Musimy o nie dbać mimo tego, że nastało lato, są wakacje, które zaraz się kończą, zaraz wrócimy do szkół. Jest jeszcze rozprężenie, ale jest bardzo ważne, żeby dbać o bezpieczeństwo swoje, swoich podopiecznych, a także kolegów i koleżanek - dodała Monika Błaszczyk, rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału dystrybucji Enea Operator.



Impreza potrwa do godziny 16.