W Świnoujściu Jarmark Bałtycki... [ZDJĘCIA]

Jarmark rozciąga wzdłuż Wybrzeża Władysława IV; od stacji paliw do Kapitanatu Portu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu trwa Jarmark Bałtycki połączony z Festiwalem Piosenki Morskiej "Wiatrak".

Jarmark rozciąga wzdłuż Wybrzeża Władysława IV; od stacji paliw do Kapitanatu Portu. Chętni mogą zwiedzać zacumowane okręty marynarki wojennej i korzystać ze stoisk z rękodziełem, lokalnymi przysmakami, a nawet przeprowadzić eksperyment naukowy - taką atrakcję przygotowała Fundacja "Eureka".



- Mamy model wirówki uranowej, czyli dwa rodzaje piłek: pomarańczowe i czarne, które różnią się masą i jeżeli odpowiednio szybko rozkręcimy wirówkę, to one się rozdzielają, w zależności od masy tworzą dwie warstwy - tłumaczył jeden z organizatorów.



- Dla dzieciaków rewelacja; podstawowe eksperymenty, bardzo fajnie. - Córeczka jest zachwycona, syn - widzę - też - mówili rodzice.



W sobotę jarmark czynny jest do godziny 22. Od godz. 17 poza zwiedzaniem można też uczestniczyć w koncertach szantowych. Na scenie przy Kapitanacie Portu wystąpią między innymi legendarne "Stare Dzwony".