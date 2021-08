Można się zaszczepić, zjeść pajdę chleba ze smalcem i wziąć udział w konkursach. Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin] Można się zaszczepić, zjeść pajdę chleba ze smalcem i wziąć udział w konkursach. Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin] Można się zaszczepić, zjeść pajdę chleba ze smalcem i wziąć udział w konkursach. Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin] Można się zaszczepić, zjeść pajdę chleba ze smalcem i wziąć udział w konkursach. Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin]

W Tetyniu (powiat pyrzycki) trwa festyn pod hasłem #Szczepimy się z KGW "Malwy". Atrakcji nie brakuje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Można się zaszczepić, zjeść pajdę chleba ze smalcem i wziąć udział w konkursach.



- Na takich festynach ludzie, którzy nie mają jak dojechać do większych miast, a my mamy szczepionki, gdy jesteśmy we wiosce to chcą się szczepić, to bardzo dobrze swiadczy o nich. Pamiętajmy, że wirus jest bardzo niebezpieczny, więc to szczepienie może nas przed nim ustrzec - mówiła Adrianna Naumowicz, współorganizatorka imprezy.



Gwiazdą wieczoru jest Kabaret z Konopi - początek, godz. 20 na placu przy OSP Tetyń.